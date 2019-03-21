КПРФ оспорит в суде решение Центризбиркома не передавать Павлу Грудинину думский мандат

ЦИК обосновал свое решение тем, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016-ом году Грудинин не закрыл свои иностранные счета. Об этом на заседании сообщил представитель комиссии Борис Эбзеев.

Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат Жореса Алферова, который скончался первого марта. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов, который присутствовал на заседании ЦИКа, назвал происходящее «позорищем». Страна вернулась к худшим временам 90-ых годов, — считает Зюганов. Он уверен, что отказ ЦИКа – это продолжение планомерного преследования Грудинина.

Сам Грудинин заявил Интерфаксу, что у Центризбиркома не было правовых оснований для отказа. Он утверждает, что у ЦИКа нет документов, подтверждающих наличие иностранных счетов. Кроме того, говорит Грудинин, ему не дали возможности дать объяснения ЦИКу.

Одним из оснований для отказа в передаче Грудинину депутатского мандата стало наличие у него зарубежных счетов перед выборами в Госдуму. Эти сведения активно использовалась против политика во время его президентской кампании. Об иностранных активах бизнесмена расскажет Алексей Нарышкин

Пленка

Грудинин к середине лета 2016 года владел не менее чем шестью счетами в швейцарском банке и был 100% владельцем офшора в Белизе. По закону, это считается препятствием для регистрации кандидатом, но тогда об этой информации, то ли не знали, то ли ее не учли. В ЦИК сегодня это обстоятельство не прояснили. Однако отметили, что Грудинин позже оплатил составленные налоговиками протоколы об административных нарушениях, а значит, признал нарушение валютного законодательства.

О заграничных счетах снова вспомнили в разгар президентской кампании. Грудинину приписали владение счетами в Швейцарии на сумму 14 миллионов рублей и ценными бумагами почти на 7 миллиардов рублей. Под давлением доказательств кандидат от компартии признал очевидное, объяснив, что размещал за рубежом средства для лечения матери и сестры. Но счета якобы закрыл.

В марте 2018 года Грудинина чуть не сняли с выборов из-за его иностранных активов. Федеральная налоговая служба получила информацию от швейцарских коллег о наличии у кандидата еще 11 счетов, на которых было свыше 50 миллионов рублей. Там же обнаружились и более 5 килограмм золота. Грудинин сравнил эти слухи с обнаружением у него янтарной комнаты. В гонке остался и занял на выборах второе место.

Сведения о зарубежных счетах подтвердила и бывшая супруга Грудинина, с которой он развелся после 37 лет брака. Сейчас они делят имущество.

Суд в Подмосковье ранее арестовал акции Грудинина в Совхозе Ленина в рамках процесса по разделу имущества. Общая стоимость активов бизнесмена и политика не известна.

Ирина Грудинина не исключала, что ее бывший муж, получив депутатский статус, оформит имущество и активы на третьих лиц.

Между тем, Центризбирком решил передать вакантный мандат депутату заксобрания Красноярского края Петру Медведеву. Медведев заявил «Эху», что не пойдет против воли партии и примет мандат только в том случае, если решение примет президиум ЦК компартии.

Павел Грудинин вправе оспорить решение Центризбиркома, — считает сенатор Людмила Нарусова.

Как сказала Нарусова, сейчас Грудинина, скорее всего, пытаются взять на крючок и заставить вести себя тихо.