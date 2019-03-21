Прокуратура нашла фиктивную компанию в структуре Роскосмоса

Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники в МВД и центральном аппарате министерства. По словам собеседников, «РК-Активы» должна была заниматься работой с непрофильными сбережениями и недвижимым имуществом Роскосмоса, но не осуществляла никакой деятельности. Компания бездействовала с момента основания в 2016-м году. Она не заключила ни одного договора, кроме фиктивного займа у Роскосмоса на 50 миллионов рублей.

Ранее в надзорном ведомстве сообщали, что в конце прошлого года в отношении госкорпорации возбудили 16 уголовных дел. Еще более 40 материалов переданы следствию.