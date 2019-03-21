ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации «Боинг 737 МАХ»

По сведениям американской газеты «Сиэтл Таймс», Федеральная правоохранительная структура будет играть вспомогательную роль. Дело ведет департамент транспорта. Он пытается выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные авиакатастрофы. Поясняется, что расследование началось еще первого крушения в октябре прошлого года в Индонезии. Еще одна авария произошла пятью месяцами позже в Эфиопии. Жертвами двух катастроф стали 346 человек.