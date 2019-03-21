КПРФ оспорит в суде решение Центризбиркома не передавать Павлу Грудинину думский мандат

Как сказал ранее зампред ЦИК, проверка Федеральной налоговой службы показала, что на момент регистрации кандидатом в депутаты директор «Совхоза имени Ленина» не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов. В Центризбиркоме сообщили, что по закону должны отдать мандат в пользу первого человека в региональной группе, которая не получила документ после выборов – этим человеком оказался лидер Красноярского отделения партии Петр Медведев.

С решением ЦИК не согласен и сам Грудинин. Он назвал действия Центризбиркома не обоснованными.