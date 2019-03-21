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17:00, 21 марта 2019

Мосгорсуд опровергает информацию о задержании федерального судьи

В отношении Руслана Якубаева пока проводится проверка.

О задержании судьи первым сообщило агентство ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах. По его данным, представители ФСБ пришли к Якубаеву на работу, в Кузьминский районный суд столицы. На сайте инстанции указано, что судья рассматривал сегодня всего одно дело – по статье о хранении наркотиков. В рамках какого дела произошло задержание и что инкриминируется госслужащему, собеседник агентства не уточнил.

В Кузьминском суде задержании довольно быстро опровергли. По информации пресс-секретаря, Якубаев находится на больничном.

В вышестоящей инстанции информацию о задержании также не подтвердили. Как сказали «РИА Новостям» в Мосгорсуде, в отношении Якубаева проводится проверка следственными органами. По какому факту, не сообщается. Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова заметила, что для возбуждения дела против судьи необходимо разрешение квалификационной коллегии судей. Пока такое ходатайство не поступало.

Расследованием против судьи Якубаева занимается антикоррупционное управление ФСБ. Такая информация появилась в анонимном телеграм-канале «Незыгарь».



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