Волна смен глав регионов связана с необходимостью обеспечить нужный Кремлю результат на осенних выборах – Нарусова

Волна смен глав регионов связана с необходимостью обеспечить нужный Кремлю результат на осенних выборах. Такое мнение высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета федерации от республики Тыва Людмила Нарусова.

«Хотелось бы верить, что замены связаны с заботой о благосостоянии регионов, но это похоже на политическую компанию. Кремль опасается, что эти губернаторы непопулярны и не смогут обеспечить нужный «Единой России» процент на осеннем голосовании», — сказала она.

На этой неделе Владимир Путин сменил глав Челябинской области, Алтая и Калмыкии. Еще два российских губернатора подали в отставку – это глава Мурманской Марина Ковтун и глава Оренбургской области Юрия Берга.