Депутат Красноярского края Медведев: Какое решение будет принято на пленуме ЦК КПСС, так и будет

Депутат Заксобрания Красноярского края Петр Медведев будет придерживаться того решения, какое примет пленум ЦК КПСС по мандату депутата Госдумы, который стал вакантным после смерти нобелевского лауреата Жореса Алферов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На данный момент одна из самых достойных кандидатур – это Грудинин. Но коль так случилось, я должен сказать, что это решение примут наши товарищи. Я солдат партии КПРФ, и поэтому как решат на пленуме ЦК КПСС, коммунисты Красноярского края, так и будет», — сказал он.

Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать мандат Алферова экс-кандидату в президенты, директору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину. Однако Центризбирком на заседании в четверг отказал в передаче мандата Грудинину. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что комиссия по закону должна вынести решение в пользу первого человека в региональной группе, которая не получила мандат после выборов: в данном случае это депутат Петр Медведев.