На одной из станций римского метро произошло новое ЧП с обвалом эскалатора

Как сообщает радиостанция «Радио-1» ступенька провалилась на станции «Барберини». В результате никто не пострадал.

Куда более серьезный инцидент случился на соседней станции «Репубблика» в октябре прошлого года. Там поломка эскалатора произошла, когда на нем находились болельщики футбольного клуба ЦСКА, направлявшиеся на матч с местной «Ромой». Тогда 20 человек пострадали, почти половине из них пришлось лечиться в местных больницах. Следствие не назвало причин ЧП. «Репубблика» до сих пор закрыта для пассажиров.