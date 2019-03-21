Жители Якутска могут провести очередную несогласованную антимигрантскую акцию

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в регионе. Речь идет о 2-3 тысячах людей, которые съезжаются в город для проведения стихийного митинга. Городские власти информацией на этот счет не располагают.

Ситуация в Якутске обострилась после того, как на прошлой неделе мигрант из Киргизии изнасиловал местную жительницу. В последующие дни начались нападения на мигрантов, оскорбления и угрозы в их адрес. Это привело к тому, что выходцы из Средней Азии испугались выходить на работу, а в республику приехала делегация представителей посольства Киргизии.