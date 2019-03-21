В Новосибирске отменили встречу с режиссером комедии о блокадном Ленинграде

В кинотеатре, где Алексей Красовский планировал общаться со зрителями, такое решение объяснили техническими причинами.

Кина не будет, кончилось электричество, — такой цитатой из «Джентльменов удачи» в кинотеатре «Синема» решили объяснить решение об отмене встречи. Красовского ждали в пятницу вечером. В анонсе мероприятия говорилось, что режиссер будет демонстрировать отрывки из своих фильмов, а также ответит на вопросы зрителей. Впрочем, на этой площадке Алексея Красовского ждать уже никто не будет. Кинотеатр по техническим причинам отменил все завтрашние вечерние сеансы и саму встречу.

Режиссер предположил у себя в Facebook, что директора кинозала, принадлежащего государственному учреждению, запугали представители Министерства культуры. Автор заявил, что таким образом чиновники уже третий раз срывают показ его фильма. Речь идет о ленте «Праздник» о жизни состоятельной семьи в блокадном Ленинграде. Из-за вала критики со стороны чиновников и общественных организаций, режиссер отказался получать прокатное удостоверение, а премьеру фильма он организовал на сервисе YouTube.

Красовский пообещал своим читателям найти способ показать свой фильм в Новосибирске.