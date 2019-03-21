Любовь Соболь: Декабрьская вспышка дизентерии в детских садах оказалась не первой в Москве

Декабрьская вспышка дизентерии в детских садах оказалась не первой в Москве. Более 50 детей заболели в феврале 2018-го года, — рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE» юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Ранее «Навальный LIVE» рассказывал о вспышке дизентерии в московских детских садах в конце прошлого года. Московские власти признают, что заболели 150 человек, в основном дети. Источником отравления назвали кишечную палочку, — напоминает Медиазона.