Павел Грудинин не согласен с отказом передать ему мандат депутата Госдумы

Он заявил об отсутствии на то правовых оснований.

Грудинин, который не является членом Компартии, отмечает, что КПРФ и ее лидер его поддержали, и он им за это благодарен. По его словам, Геннадий Зюганов сделал все, чтобы его защитить. Он его не бросил, вопреки тому, что пишут об этом в интернете, сказал Интерфаксу директор «Совхоза имени Ленина». Из происходящего он делает вывод, что «попал в компанию настоящих друзей» и еще раз убедился в том, что сделал правильный выбор партии – «только она одна оппозиционная и защищает интересы людей». Центризбирком Грудинин сравнил с цирком. Он отметил, что по получении каких-либо претензий мог бы дать объяснения ЦИКу, но ему не дали такой возможности. Он также выразил мнение, что единороссы, которых в Госдуме больше 300 человек, испугались, что Грудинин, как он выразился, «заразит» их бациллой социальной справедливости. «Сразу видно, что они просто в панике», — сказал политик, подчеркнув, что нынешняя ситуация не отбила у него интереса к политике, потому что чем больше на него оказывается давление, тем сильнее желание добиться результата.

Сегодня ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы Жореса Алферова, объяснив это наличием у него незакрытых на момент регистрации в качестве кандидата от партии счетов за границей.

Между тем, бывшая супруга Павла Грудинина Ирина утверждает, что Грудинин пытается переписать имущество на третьих лиц, ссылаясь на то, что статус депутата Госдумы не позволит ему быть совладельцем зарубежной недвижимости и иметь счета в зарубежных банках. Кроме того, Ирина заявила, что Грудинин имеет гораздо больше, чем декларирует.

Источник Интерфакса утверждает, что Ирина Грудинина попросила подмосковную полицию обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем.