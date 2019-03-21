В Министерстве культуры намерены создать отдел безопасности, который будет курировать сохранность музейных коллекций

Ведомство подготовило это предложение по итогам работы специальной комиссии, созданной после кражи картины Куинджи из Третьяковки, — сообщает РБК со ссылкой на источник Минкультуры. По его утверждению, проверка выявила проблемы с безопасностью в Историческом и Пушкинском музеях. Начальника службы охраны Русского музея комиссия предложила уволить.

Накануне в Третьяковской галерее произошел еще один инцидент. Один из посетителей разделся до трусов и прошелся по нескольким залам. В это время другой мужчина повесил на стены свои картины. В Росгвардии заявили, что инцидент произошел в залах, которые не контролируют сотрудники ведомства.