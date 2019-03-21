Грудинин заявил об отсутствии правовых оснований для отказа Центризбиркома передать ему вакантный мандат депутата ГД

Павел Грудинин заявил об отсутствии правовых оснований для отказа Центризбиркома передать ему вакантный мандат депутата Госдумы. По словам Грудинина, у Центризбиркома нет документов, подтверждающих наличие у него иностранных счетов. К тому же, говорит Грудинин, ему не дали возможности дать объяснение ЦИКу. КПРФ намерена оспорить в суде решение Центризбиркома. Между тем, ЦИК собирается передать освободившийся мандат депутату заксобрания Красноярского края Петру Медведеву.