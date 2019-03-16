Песков: Новые губернаторы должны быть из президентского резерва и иметь опыт на руководящих должностях во власти

Новые губернаторы должны быть из президентского резерва и иметь опыт работы на руководящих должностях во власти. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Они все, так или иначе, являются участниками последних или предпоследних волн общей практики по формированию президентского резерва. Дополнительным критерием является опыт работы в федеральных или региональных органах власти на руководящих постах. В данном случае все назначенные исполняющими обязанности руководители регионов этим критериям соответствуют», — пояснил он.

При этом Д.Песков отметил, что связь с регионами не играет решающей роли при отборе.

«Например, у Чибиса нет прямой связи с Мурманской областью, но нельзя переоценить его опыт как заместителя министра строительства и ЖКХ. Этот опыт безусловно имеет решающее значение для другого региона», — сказал он.