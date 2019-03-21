Z Архив новостей новости
5 4 6 192
15:03, 21 марта 2019

Бывший губернатор Мурманской области после отставки извинилась перед жителями за промахи, допущенные во время работы

Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун после отставки извинилась перед жителями региона за промахи, допущенные во время своей работы. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — написала Ковтун в своем инстаграме. Она возглавляла Мурманскую область с 2012-ого года. Сегодня она подала прошение об отставке по собственному желанию. Отставка принята. Ковтун не намерена участвовать в выборах главы региона ближайшей осенью. Исполняющим обязанности губернатора Мурманской области назначен заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Аббас Галлямов политолог

Политтехнологиями по антисемитизму Люди не любят политику и не доверяют ей. Убедить их в том, что какая-то идея носит «политический» характер — значит гарантированно снизить ее привлекательность в их глазах…

5 245 6 14742 16.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Антон Красовский: Эти два миллиона человек имели право уйти в Россию со своей землей Эти люди имели право на самостоятельное решение. Это их земля. Это не земля Петра Порошенко, это не земля Ющенко, это не земля Юлии Тимошенко…

5 234 6 16678 10:45
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Кто виноват в «торможении развития киевского метро»? После известных событий Европа и Америка заботливо помогают Украине. Нас же заботливо окружили всеми мыслимыми экономическими санкциями. Но при этом, строительство метро набрало рекордные темпы…

5 122 6 10563 08:28
Kукраина, рф, политика, метро, строительство, фото, мнения
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 201 6 19196 17.03
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...

5 143 6 13804 16.03
Kобщество, ходорковский, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

В 2024 году мы будем наблюдать интересное единоборство не между либеральным и, условно говоря, пропутинским преемником, а между преемником пропутинским и условным Грудининым…

5 158 6 18558 15.03
#слушать 01:43:30 8читать ;смотреть $скачать 23.7 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Возле российского посольства в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова На церемонии присутствовали представители городских властей и дочь политика Жанна…

5 57 6 6666 15.03
Kнемцов, украина, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мечети в Крайстчерче залиты кровью Это в сотый раз показывает, что от терроризма не застрахованы ни одна страна, ни один город, у терроризма нет нации, религии, отечества…

5 127 6 15435 15.03
Kновая зеландия, терроризм, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Крымчане никогда не чувствовали себя частью Украины. Это не предательство. Предательство – это был 1954 год…

5 147 6 18122 20.03
#слушать 36:48 8читать $скачать 8.4 МБ
Блоги

Артемий Троицкий легендарный диджей

+ Путинский орден для Жванецкого Путинский орден для Жванецкого Очень прошу, не надо гнусных этих шельмований в Украине на концертах Жванецкого…

5 66 6 13869 14.03
Kжванецкий, путин, награды, общество, украина, видео, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Платошкин о Крыме: Я не знаю нормальных людей в РФ, которые были бы против присоединения «Украина провела референдум в 1991 году — вышла из состава СССР. Никто же не стал пушки и танки в Киев посылать»...

5 217 6 27880 17.03
Kкрым, видео, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Факты, которые не хочется признавать Главная угроза международной безопасности — не мирное и законное вхождение Крыма в состав России, как говорится в заявлении Могерини, а вооруженные вмешательства в дела суверенных государств…

5 469 6 63859 17.03
Kрф, крым, политика
Новости

Bloomberg: АП рассматривает несколько вариантов, которые позволят Путину сохранить власть как можно дольше Среди вариантов – объединение России и Белоруссии, однако, против этого выступает Александр Лукашенко…

5 41 6 6033
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Гражданский форум. Мысли о будущем Последствия наступят лет через десять, когда мы потеряем темпы и конкурентоспособность. И это прямым образом скажется на жизни каждого москвича…

5 39 6 5824 15.03
Kмосква, инфраструктура, видео, мнения
Блоги

+ В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» Нынешние беспорядки стали одними из самых жестких. В полицию летели булыжники с мостовой, крушились уличные киоски, горели покрышки, повсеместно взрывались петарды и дымили шашки, применяемые в ответ для рассредоточения толпы…

5 42 6 6330 16.03
8читать ;смотреть
Kобщество, протесты, франция, видео, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Сталин в Крайстчерче Поверьте, реабилитация диктатуры ничем не моральней стрельбы по мечетям или экспансии ислама. Если это пока не так заметно, не обольщайтесь…

5 277 6 44481 19.03
Kполитика, власть, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Bloomberg: АП рассматривает несколько вариантов, которые позволят Путину сохранить власть как можно дольше Среди вариантов – объединение России и Белоруссии, однако, против этого выступает Александр Лукашенко…

5 41 6 5923
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Население в случае с «Платоном» или с мусоросжигательными заводами — это люди, которые будут всё больше нищать в то время, как люди, которые занимаются якобы обслуживанием их интересов, будут богатеть…

5 139 6 103110 16.03
#слушать 49:26 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 201 6 19121 17.03
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Личные счета Путина, или Принцип Большой Коррупции Большая коррупция — это, в некотором роде, инверсия сбережений: деньги у тебя есть ровно до тех пор, пока не нужны…

5 102 6 290488 17.03
Kпутин, деньги, коррупция, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионер из Газпрома Пенсионер из Газпрома Это вам, алкашам и тунеядцам, надо работать. А этим настоящим работягам всё приносит Путин: квартиры по 500 квадратных метров, дом 3000 метров, гектары элитной земли…

5 226 6 250158 14.03
8читать ;смотреть
Kкоррупция, власть, рф, политика, расследования, финансы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7700641
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3952252

Сегодня в эфире