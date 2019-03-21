Песков: В Кремле не обсуждают возможное объединение России с Белоруссией для сохранения Владимира Путина у власти

В Кремле не обсуждают возможное объединение России с Белоруссией для сохранения Владимира Путина у власти, — утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, повестка администрации нацелена на исполнение «майского» указа, сроки которого ограничены буквально месяцами. Песков назвал вольными упражнениями публикацию Bloomberg о том, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше.