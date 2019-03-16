КПРФ оспорит в суде решение Центризбиркома не передавать Павлу Грудинину думский мандат

Юристы уже начали подготовку заявления, — сказал ТАСС зампред ЦК партии Дмитрий Новиков.

ЦИК обосновал свое решение тем, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016-ом году Грудинин не закрыл свои иностранные счета.



Отказ ЦИКа – это продолжение планомерного преследования политика, — заявил на заседании лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат Жореса Алферова, который скончался 1 марта.

В Кремле не комментируют отказ ЦИК РФ передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину, отмечая, что этот вопрос не является прерогативой Кремля. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». «Мы не располагаем этой информацией. Заниматься вопросами передачи мандата, — прерогатива ЦИКа», — сказал пресс-секретарь.