Бывший губернатор Мурманской области после отставки извинилась перед жителями за промахи, допущенные во время работы

Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун после отставки извинилась перед жителями региона за промахи, допущенные во время своей работы. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — написала Ковтун в своем инстаграме. Она возглавляла Мурманскую область с 2012-ого года. Сегодня она подала прошение об отставке по собственному желанию. Отставка принята. Ковтун не намерена участвовать в выборах главы региона ближайшей осенью. Исполняющим обязанности губернатора Мурманской области назначен заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Сегодня президент Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга. На его место уже назначен руководитель компании Т+ Денис Паслер.

В Кремле говорят, что все новые руководители регионов, назначенные на этой неделе, относятся к президентскому кадровому резерву, имеют опыт работы на руководящих постах, их связь с регионом определяющей роли не играла, — об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.