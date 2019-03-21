Бывшая студентка МГУ, осужденная за попытку примкнуть к ИГИЛ, подала прошение об условно-досрочном освобождении

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское Государство», подала прошение об условно-досрочном освобождении, — рассказал РБК адвокат Сергей Бадамшин. В декабре 2016-го года Московский окружной военный суд приговорил Караулову к 4,5 годам колонии общего режима. Она отбывает наказание в Вологодской области. Напоминаю, Исламское Государство признано террористической организацией и запрещено во многих странах, включая Россию.