Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный в нынешнем сезоне этап биатлонного Кубка Мира

Если у мужчин с обладателем Большого Хрустального глобуса уже давно все ясно— норвежец Йоханес Бе досрочно гарантировал себе тиутл – то у женщин борьба за победу в Общем зачете в самом разгаре. Более того, после завершения Чемпионата мира две итальянские биатлонистки – Лиза Витоцци и Доротея Вирер – имеют абсолютно одинаковое количество очков – по 852. Идущая третьей норвежка Рейселанд отстает почти на сто баллов и в борьбу за титул вмешаться, скорее всего, не сможет. Так что, итальянская разборка станет главным украшением заключительного этапа Кубка Мира.

Этап в Холменколлене открывается сегодня как раз женской спринтерской гонкой.

Женский спринт начнется в 18.30. Трансляция на МАТЧ ТВ.