В Новой Зеландии идентифицированы все 50 жертв теракта в Крайсчёрче

Об этом заявили местные власти. Напомню, в результате стрельбы в мечетях также пострадали не менее 50 человек. Арестованы трое подозреваемых. Обвинения предъявлены только одному из них 27-летнему австралийцу Брентону Тарранту.

В стране теперь введён запрет на оружие, которое использовалось в террористической атаке. Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Кабинет министров поручил разработать схему выкупа оружия подобного типа у его владельцев.