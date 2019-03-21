В Москве простились с режиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым

Он скончался в минувший вторник на 94-ом году жизни. Траурная церемония состоялась в Доме кино.

Большой зал Центрального дома кинематографистов заполнен практически полностью. Сюда пустили и журналистов с камерами. Люди продолжали прибывать на протяжении всей церемонии, ещё до её начала у входа в здания собралось не менее 100 человек, почти все с цветами. На входе людей досматривали. В холле Дома кино портрет Марлена Хуциева, отрывки из его фильмов, ставших классикой отечественного кинематографа, транслируются на экранах, на стенде телеграммы с соболезнованиями.

Открытый гроб в центре сцены Большого зала. Его окружают военнослужащие почетного караула, рядом на столе медали режиссера и море цветов. К сцене выстроилась очередь из тех, кто пришел попрощаться с Марленом Хуциевым людей просят поторопиться — время для следующей части церемонии. К микрофону, чтобы сказать прощальные слова режиссеру выходят его коллеги, друзья детства, ученики, среди них актер Александр-Панкратов Черный – он поблагодарил Хуциева за то, что режиссер дал старт его карьере.

Все, кто выступил с речью, отмечали не только невероятный талант Марлена Хуциева, но и то, каким удивительным человеком он был. Затем на экране включили отрывки его фильмов, а к сцене снова выстроилась очередь из тех кто не успел попрощаться ранее.

Марлена Хуциева похоронят на Троекуровском кладбище.