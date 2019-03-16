ФСБ рассекретила дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака

Впрочем, получить доступ к материалам исследователи не могут.

Для петербуржца Дмитрия Острякова вопрос рассекречивания уголовных дел во многом личный. Его семья тщетно пыталась получить материалы по прадеду, репрессированному, но не реабилитированному, пишет газета «Коммерсантъ». Обнародования дела Колчака он добивается, чтобы инициировать дискуссию в обществе на тему: можно ли отказывать в реабилитации человеку, который не был осужден? Каким образом осуществляются политические репрессии, и как власть защищает тайну об этом?

Осенью прошлого года Остряков направлял запрос о рассекречивании дела в ФСБ. Он указал тогда, что часть материалов уже оглашалась на суде по делу о демонтаже мемориальной доски адмиралу. После экспертизы заместитель начальника Центрального архива спецслужбы Николай Иванов уведомил заявителя о том, что дело рассекречено в установленном порядке. Однако доступ к делам лиц, подвергшихся политическим репрессиям, но не реабилитированных, ограничен.

Колчак был задержан Чехословацким корпусом и передан большевикам в 1920 году. Его расстреляли по постановлению иркутского военно-революционного комитета без суда.

Вопрос о реабилитации Колчака рассматривался 20 лет назад. Суд отказал в реабилитации, указав, что адмирал не воспрепятствовал террору против гражданского населения на территории, занятой его войсками.

Правозащитная группа «Команда 29» намерена получить доступ к материалам дела через суд, — рассказал «Эху Москвы» юрист Максим Оленичев.