Сменились руководители Мурманской и Оренбургской областей

Марина Ковтун и Юрий Берг объявили о своих отставках, после чего появились указы президента. Марина Ковтун сегодня сказала, что решение об отставке приняла сама. Оно было трудным. Она надеется, что программы, над которыми она работала, в частности, «арктический доктор», будут развиваться и дальше.

Врио губернатора Мурманской области назначен замглавы Минстроя Андрей Чибис.

Временно исполняющим обязанности главы Оренбургской области назначен Денис Паслер. Он бывший глава правительства Свердловской области, с 2017-го года входил в состав правления компании Т+.