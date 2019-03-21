Центризбирком отказался передать Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы

Центризбирком отказался передать экс-кандидату в президенты, директору Совхоза Ленина Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы. Он стал вакантным после смерти нобелевского лауреата Жореса Алфёрова. Попытки КПРФ провести в нижнюю палату Грудинина потерпели сегодня неудачу.

ЦИК не пропустил Грудинина в Госдуму. Несмотря на то, что президиум ЦК КПРФ ранее единогласно решил передать ему мандат ушедшего из жизни в начале месяца академика Алфёрова. А из проекта постановления следовало, что Грудинин вот-вот станет депутатом Госдумы. Однако зампред Центризбиркома Николай Булаев, который вёл заседание комиссии, не одобрил документ. А другой член ЦИК Борис Эбзеев сообщил коллегам, что Грудинин ввёл в заблуждение КПРФ, от которой в прошлом году выдвигался в президенты.

В ходе заседания ЦИК его членам показали слайд с информацией о зарубежных счетах, которые директор Совхоза Ленина не закрыл ни на момент регистрации кандидатом по партийным спискам от КПРФ в 16м году, ни кандидатом в президенты двумя годами позже. В ЦИК напомнили, что Грудинин умолчал об одной из компаний, находившейся в его собственности. В итоге члены комиссии проголосовали против принятия постановления о передаче ему вакантного мандата. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов недоволен решением. По его словам, против Грудинина. Недавно лишённого мандата совета депутатов подмосковного города Видное развёрнута политическая травля. А ведь его выдвинули кандидатом две сотни организаций народно-патриотических сил, заявил вождь КПРФ.

Мандат в итоге достался красноярскому коммунисту Петру Медведеву. ЦИК сам выбрал кандидата, поскольку две недели, отведённые по закону партии на передачу мандата, истекли, уточнили в комиссии.

КПРФ обжалует в Верховном суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат академика Алфёрова, заявил Интерфаксу глава юридической службы партии Вадим Соловьёв.

Бывшая жена кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина просит полицию обеспечить её безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Об этом Интерфаксу сообщил источник в правоохранительных органах. Она оценивает имущество в 5 миллиардов рублей и, как утверждает, бывший муж с этим не согласен.

Минувшим летом в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» Ирина Грудинина рассказала, что о разводе узнала по sms. Недавно Ирина Грудинина говорила, что ее бывший супруг пытается переписать все общее имущество на какие-то третьи лица, ссылаясь на то, что статус депутата Госдумы не позволит ему быть совладельцем компаний зарубежной недвижимости и иметь счета в зарубежных банках.