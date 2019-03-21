Пресс-служба Восточного военного округа: Данные об издевательствах над солдатами в Забайкалье не подтверждаются

Данные об издевательствах над солдатами-срочниками на полигоне Цугол в Забайкалье не подтверждаются, — сообщили Интерфаксу в пресс-службе Восточного военного округа. По словам военных, проводились осмотры, индивидуальные беседы, а также анонимное анкетирование всего личного состава. Комитет солдатских матерей Забайкалья обратился в военную прокуратуру после того, как об издевательствах в социальных сетях рассказали сами военнослужащие.