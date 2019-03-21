В Амстердаме запретят экскурсии по знаменитому кварталу красных фонарей

Власти считают, что работниц секс-индустрии больше нельзя рассматривать как туристическую достопримечательность.

Ужесточение правил проведения мероприятий в центре города, в том числе, в известном на весь мир квартале, позволит разгрузить центр голландской столицы и избавит его от суеты и шума. В интервью каналу Nos представители мэрии дали понять, что для туристов есть и более привлекательные развлечения, чем созерцание женщин легкого поведения.

У гостей Амстердама пока еще есть возможность посетить квартал организовано, в сопровождении экскурсовода. Запрет начнет действовать лишь со следующего года.

Вопрос об ограничении поток туристов в квартал красных фонарей беспокоит чиновников уже давно. Ранее власти обязали экскурсоводов получать лицензию для работы в этом районе. Ее стоимость составляет более 100 евро.

В прошлом году совет Амстердама вовсе предлагал переместить публичные дома в другие районы. Инициативу объясняли заботой о секс-работницах, которым любопытствующие туристы мешают выполнять свои обязанности.

Еще одно предложение касалось продажи билетов за посещение квартала.