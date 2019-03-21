ФСБ рассекретило уголовное дело адмирала Александра Колчака

Как пишет «Коммерсантъ», этого добился житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков. В сентябре минувшего года он направил в спецслужбу запрос, указав, что часть информации из дела уже излагалась в одном из судов, где рассматривался вопрос о демонтаже мемориальной доски адмиралу. Впрочем, далеко не все смогут ознакомиться с рассекреченным делом Колчака, поскольку, адмирал, расстрелянный без суда, не был реабилитирован.

Проблема с доступом к уголовным делам лиц, которым было отказано в реабилитации, существует давно, — признал в интервью «Эху Москвы» зампред совета центра Мемориал Никита Петров. Петров подчеркнул, что Мемориалу ни разу не удалось добиться получением дел на не реабилитированных.