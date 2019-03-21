Bloomberg: АП рассматривает несколько вариантов, которые позволят Путину сохранить власть как можно дольше

Администрация президента России рассматривает несколько вариантов, которые позволят Владимиру Путину сохранить власть как можно дольше. По крайней мере, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. Среди вариантов – объединение России и Белоруссии, однако, против этого выступает Александр Лукашенко. Также обсуждается сценарий, схожий со сменой власти в Казахстане. Срок президентских полномочий Владимира Путина истекает в 24-ом году.