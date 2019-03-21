Павел Грудинин не сможет стать депутатом

ЦИК не одобрил проект постановления о передаче ему мандата.

Документ, подготовленный к сегодняшнему заседанию коммунистами, не завизировал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Он пояснил, что претендент на депутатский мандат на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит не может быть депутатом. Кроме того, об одной из своих компаний Грудинин вообще не заявлял ни в момент выборов в Госудуму, ни когда был кандидатом в президенты. Булаев напомнил, что ранее прокуратура подмосковного города Видное обратилась к депутатам местного совета с предложением прекратить депутатские полномочия Грудинина. Это обращение было направлено для проверки в Федеральную налоговую службу.

Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать директору «Совхоза имени Ленина» мандат скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова. Ученый-физик три года назад избрался в Госдуму седьмого созыва по общефедеральной части партийного списка. При этом Грудини, который не является членом Коммунистической партии, занял девятую строчку среди 22 кандидатов в подмосковной группе списка.

Напомним, после того, как прокуратура указала, что экс-кандидат в президенты не указал в своей декларации оффшорную компанию, его отстранили от должности председателя совета депутатов Видного и лишили мандата.