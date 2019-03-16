Правозащитная группа «Команда 29» намерена получить доступ к материалам рассекреченного дела Колчака через суд

Правозащитная группа «Команда 29» намерена получить доступ к материалам рассекреченного дела адмирала Колчака через суд. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев.

«Ограничение доступа к материалам уголовного дела в отношении нереабилитированных лиц – вольная трактовка законодательства о реабилитации жертв политических репрессий и закона об архивном деле. Мы пытаемся поменять эту практику, и намерены обратиться в суд, если архив откажется ознакомить нас с материалами дела», — сказал правозащитник.

ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака. По постановлению Иркутского военно-революционного комитета 7 февраля 1920 года Колчак был расстрелян без суда в Иркутске. Однако исследователи не смогут ознакомиться с материалами его дела, так как адмирал не был реабилитирован.