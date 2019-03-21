В Москве сегодня прощаются с режиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым

Церемония проходит в Центральном доме кинематографистов.

Еще до начала траурной церемонии у здания более сотни человек, почти все пришли с цветами— Розы, гвоздики, тюльпаны. В холле портрет Марлена Хуциева в светящейся раме, экраны с отрывками из фильмов и стенд, на котором висят телеграммы с соболезнованиями, в том числе от премьер-министра Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, министра культуры Владимира Мединского.

Открытый гроб в центре сцены кинозала. Его окружают четыре молодых человека в мундирах. Рядом на столе медали режиссера. На киноэкране его портрет. К сцене выстроилась очередь из тех, кто пришел попрощаться с Марленом Хуциевым, Цветов так много, что их все время приходится убирать, чтобы освободить место для новых букетов. людей просят поторопиться — время для следующей части церемонии. На сцену по очереди выходят коллеги Марлена Хуциева. Они называют его крупнейшим явлением в отнчественной культуре и киноискусстве, выдающимся кинорежиссерем, которому удалось создать свой киноязык и фильмы, ставшие неотъемлемой частью культуры.

Марлен Хуциев Скончался во вторник на 94-ом году жизни. Режиссера похоронят на Троекуровском кладбище