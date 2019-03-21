Бывшая студентка МГУ, осужденная за попытку вступить в ИГИЛ, подала прошение об условно-досрочном освобождении

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в террористическую организацию Исламское Государство, подала прошение об условно-досрочном освобождении. Как рассказал РБК адвокат Сергей Бадамшин, ходатайство подано в Вологодский городской суд, поскольку Караулова отбывает наказание в одной из местных колоний. Напомню, в декабре 2016-го года студентку МГУ приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Сама она всегда говорила, что уехала в Турцию из-за романтических отношений с вербовщиком ИГИЛ (запрещенная организация в России).