Z Архив новостей новости
5 24 6 1029
12:30, 21 марта 2019

Зампред ЦИК: Павел Грудинин не может стать депутатом Госдумы, так как вовремя не закрыл иностранные счета

Павел Грудинин не может стать депутатом Госдумы, так как вовремя не закрыл иностранные счета. Об этом сообщил зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии. Сегодня рассматривается вопрос о передаче бывшему кандидату в президенты от КПРФ мандата ученого Жореса Алферова, который скончался 1 марта. Ранее коммунисты говорили, что правовых оснований для отказа в передаче мандата Грудинину нет.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Аббас Галлямов политолог

Политтехнологиями по антисемитизму Люди не любят политику и не доверяют ей. Убедить их в том, что какая-то идея носит «политический» характер — значит гарантированно снизить ее привлекательность в их глазах…

5 236 6 14356 16.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Кто виноват в «торможении развития киевского метро»? После известных событий Европа и Америка заботливо помогают Украине. Нас же заботливо окружили всеми мыслимыми экономическими санкциями. Но при этом, строительство метро набрало рекордные темпы…

5 74 6 5936 08:28
Kукраина, рф, политика, метро, строительство, фото, мнения
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 199 6 18363 17.03
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...

5 143 6 13270 16.03
Kобщество, ходорковский, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

В 2024 году мы будем наблюдать интересное единоборство не между либеральным и, условно говоря, пропутинским преемником, а между преемником пропутинским и условным Грудининым…

5 158 6 18308 15.03
#слушать 01:43:30 8читать ;смотреть $скачать 23.7 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Крымчане никогда не чувствовали себя частью Украины. Это не предательство. Предательство – это был 1954 год…

5 136 6 15861 20.03
#слушать 36:48 8читать $скачать 8.4 МБ
Блоги

Возле российского посольства в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова На церемонии присутствовали представители городских властей и дочь политика Жанна…

5 57 6 6649 15.03
Kнемцов, украина, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мечети в Крайстчерче залиты кровью Это в сотый раз показывает, что от терроризма не застрахованы ни одна страна, ни один город, у терроризма нет нации, религии, отечества…

5 127 6 15426 15.03
Kновая зеландия, терроризм, общество, мнения
Блоги

Артемий Троицкий легендарный диджей

+ Путинский орден для Жванецкого Путинский орден для Жванецкого Очень прошу, не надо гнусных этих шельмований в Украине на концертах Жванецкого…

5 66 6 13816 14.03
Kжванецкий, путин, награды, общество, украина, видео, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Платошкин о Крыме: Я не знаю нормальных людей в РФ, которые были бы против присоединения «Украина провела референдум в 1991 году — вышла из состава СССР. Никто же не стал пушки и танки в Киев посылать»...

5 216 6 27847 17.03
Kкрым, видео, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Факты, которые не хочется признавать Главная угроза международной безопасности — не мирное и законное вхождение Крыма в состав России, как говорится в заявлении Могерини, а вооруженные вмешательства в дела суверенных государств…

5 456 6 63812 17.03
Kрф, крым, политика
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Гражданский форум. Мысли о будущем Последствия наступят лет через десять, когда мы потеряем темпы и конкурентоспособность. И это прямым образом скажется на жизни каждого москвича…

5 39 6 5813 15.03
Kмосква, инфраструктура, видео, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Россия — страна, где нет правосудия Именно выходцы из спецслужб, преемники чекистов сегодня управляют Россией. И все в стране подчиняется им: правоохранительная, судебная и тюремная система…

5 90 6 13509 08:48
Kправосудие, рф, суды, законы, общество, книги, мнения
Блоги

+ В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» Нынешние беспорядки стали одними из самых жестких. В полицию летели булыжники с мостовой, крушились уличные киоски, горели покрышки, повсеместно взрывались петарды и дымили шашки, применяемые в ответ для рассредоточения толпы…

5 42 6 6321 16.03
8читать ;смотреть
Kобщество, протесты, франция, видео, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Сталин в Крайстчерче Поверьте, реабилитация диктатуры ничем не моральней стрельбы по мечетям или экспансии ислама. Если это пока не так заметно, не обольщайтесь…

5 262 6 44408 19.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Юлия Архипова пресс-секретарь Ассоциации Адвокатов России за Права Человека

Почему Сталин – царь? Катастрофа, которая пришла практически в каждую семью – репрессии…

5 32 6 5487 17.03
Kсталин, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Компания S7 приостановила контракт с «Южмашем» на  производство12 ракет «Зенит». Как сообщил РИА источник в российской ракетно-космической отрасли, украинские партнеры уже проинформированы на  этот счет.

5 5 6 5206
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Население в случае с «Платоном» или с мусоросжигательными заводами — это люди, которые будут всё больше нищать в то время, как люди, которые занимаются якобы обслуживанием их интересов, будут богатеть…

5 139 6 102471 16.03
#слушать 49:26 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 197 6 18318 17.03
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Личные счета Путина, или Принцип Большой Коррупции Большая коррупция — это, в некотором роде, инверсия сбережений: деньги у тебя есть ровно до тех пор, пока не нужны…

5 102 6 289738 17.03
Kпутин, деньги, коррупция, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионер из Газпрома Пенсионер из Газпрома Это вам, алкашам и тунеядцам, надо работать. А этим настоящим работягам всё приносит Путин: квартиры по 500 квадратных метров, дом 3000 метров, гектары элитной земли…

5 226 6 249840 14.03
8читать ;смотреть
Kкоррупция, власть, рф, политика, расследования, финансы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7700464
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3952125

Сегодня в эфире