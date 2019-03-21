Зампред ЦИК: Павел Грудинин не может стать депутатом Госдумы, так как вовремя не закрыл иностранные счета
Павел Грудинин не может стать депутатом Госдумы, так как вовремя не закрыл иностранные счета. Об этом сообщил зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии. Сегодня рассматривается вопрос о передаче бывшему кандидату в президенты от КПРФ мандата ученого Жореса Алферова, который скончался 1 марта. Ранее коммунисты говорили, что правовых оснований для отказа в передаче мандата Грудинину нет.