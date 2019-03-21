Очередной инцидент произошел в Третьяковской галерее: практически голый мужчина прогулялся по залам

Посетители музея в Лаврушинском переулке стали накануне свидетелями своеобразной акции. Мужчина разделся до нижнего белья, а если точнее, на нем остались одни только стринги. Его тело было покрыто золотой краской и, как уточняет телеканал «360», рунами. Некоторое время «живой экспонат» постоял во врубелевском зале перед картиной «Принцесса Греза», а затем спокойно прогулялся по другим залам. Многие посетители снимали происходящее на смартфоны. Тем временем, другой мужчина в другом зале ухитрился повесить на стену свою картину. Полицию вызвали сотрудницы музея, но хулиганов задержать не удалось, сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Позже в Росгвардии отметили, что инцидент произошел в тех помещениях, за которые ведомство ответственности не несет. «Все это шоу продлилось буквально несколько десятков секунд», а на выходе из галереи нет поста Росгвардии и сотрудники ведомства там не дежурят. В пресс-службе галереи назвали произошедшее несанкционированным перформансом.

Это уже третье серьезное происшествие в Третьяковке за последнее время. В мае прошлого года мужчина повредил картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». В январе этого года на глазах у всех была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».