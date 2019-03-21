Счётная палата выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств в период с 2016 по 2018 годы

Счётная палата выявила нарушения при использовании Министерством культуры бюджетных средств в период с 2016 по 2018 годы. В частности, отмечается низкое качество реализации программы по сохранению культурно-исторического наследия. На начало этого года не выполнены 12 проектов. Зам.министра культуры Сергей Обрывалин согласился с выводами аудитора и пообещал, что Министерство выполнит все предписания Счётной палаты.