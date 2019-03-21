Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга

Ранее тот объявил, что уходит с поста по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Денис Паслер.

Сегодня же о своей отставке объявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она сообщила, что программы, над которыми она работала, в частности, «Арктический доктор», будут развиваться и дальше.

Кремль сообщает, что Владимир Путин принял отставку Марины Ковтун. ВРИО губернатора назначен зам.главы Минстроя Андрей Чибис.