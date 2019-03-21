ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака, но ограничила к нему доступ

ФСБ рассекретила дело адмирала и одного из руководителей Белого движения Александра Колчака, но ограничила к нему доступ. Правозащитники и юристы намерены это оспорить в суде.

Снятия грифа «совершенно секретно» с дела Колчака добился житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков. Центральный архив ФСБ его предупредил: хотя это произошло, доступ к материалам невозможен, поскольку Колчака не реабилитировали, пишет газета Коммерсант. Правозащитникам ни разу не удалось ознакомиться с уголовными делами тех кому отказали в реабилитации, отметили в Мемориале. И хотят эту ситуацию изменить. Суды отказывают на основании приказа Минкульта, МВД и ФСБ 2006 года В нём сказано, что на обращения граждан по поводу доступа к материалам не реабилитированных «выдаются справки о результатах пересмотра». Правозащитная группа «Команда 29», она представляет интересы истца, попытается добиться разрешения на ознакомление в суде. Есть несколько вариантов: первый — направить в ФСБ запрос, получить отказ и его обжаловать, другой способ оспорить непосредственно отказ в реабилитации адмирала, сказал Эху юрист Максим Оленичев. 20 лет назад Забайкальский окружной военный суд решил, что Колчак не препятствовал террору против гражданского населения на территории занятой его войсками. И признал его не подлежащим реабилитации.

Колчак с ноября 1918 года и до смерти в 1920 году возглавлял Белое движение, называя себя Верховным правителем России. В феврале 1920-го был без суда расстрелян большевиками в Иркутске. На основании постановления Иркутского военно-революционного комитета.