Z Архив новостей новости
5 13 6 1406
Эксклюзив Эха 11:30, 21 марта 2019

ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

Но исследователи не смогут ознакомиться с ним, так как адмирал, расстрелянный без суда, не был реабилитирован.

Правозащитная группа «Команда 29» намерена получить доступ к материалам дела через суд, рассказал «Эху Москвы» старший юрист команды Максим Оленичев.

Обнародование документов поднимет в обществе дискуссию о том, на  каких основаниях адмирал был отправлен на смерть, говорит добившийся решения от  ФСБ житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Аббас Галлямов политолог

Политтехнологиями по антисемитизму Люди не любят политику и не доверяют ей. Убедить их в том, что какая-то идея носит «политический» характер — значит гарантированно снизить ее привлекательность в их глазах…

5 236 6 14356 16.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Кто виноват в «торможении развития киевского метро»? После известных событий Европа и Америка заботливо помогают Украине. Нас же заботливо окружили всеми мыслимыми экономическими санкциями. Но при этом, строительство метро набрало рекордные темпы…

5 74 6 5936 08:28
Kукраина, рф, политика, метро, строительство, фото, мнения
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 199 6 18363 17.03
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...

5 143 6 13270 16.03
Kобщество, ходорковский, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

В 2024 году мы будем наблюдать интересное единоборство не между либеральным и, условно говоря, пропутинским преемником, а между преемником пропутинским и условным Грудининым…

5 158 6 18308 15.03
#слушать 01:43:30 8читать ;смотреть $скачать 23.7 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Крымчане никогда не чувствовали себя частью Украины. Это не предательство. Предательство – это был 1954 год…

5 136 6 15861 20.03
#слушать 36:48 8читать $скачать 8.4 МБ
Блоги

Возле российского посольства в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова На церемонии присутствовали представители городских властей и дочь политика Жанна…

5 57 6 6649 15.03
Kнемцов, украина, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мечети в Крайстчерче залиты кровью Это в сотый раз показывает, что от терроризма не застрахованы ни одна страна, ни один город, у терроризма нет нации, религии, отечества…

5 127 6 15426 15.03
Kновая зеландия, терроризм, общество, мнения
Блоги

Артемий Троицкий легендарный диджей

+ Путинский орден для Жванецкого Путинский орден для Жванецкого Очень прошу, не надо гнусных этих шельмований в Украине на концертах Жванецкого…

5 66 6 13816 14.03
Kжванецкий, путин, награды, общество, украина, видео, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Платошкин о Крыме: Я не знаю нормальных людей в РФ, которые были бы против присоединения «Украина провела референдум в 1991 году — вышла из состава СССР. Никто же не стал пушки и танки в Киев посылать»...

5 216 6 27847 17.03
Kкрым, видео, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Факты, которые не хочется признавать Главная угроза международной безопасности — не мирное и законное вхождение Крыма в состав России, как говорится в заявлении Могерини, а вооруженные вмешательства в дела суверенных государств…

5 456 6 63812 17.03
Kрф, крым, политика
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Гражданский форум. Мысли о будущем Последствия наступят лет через десять, когда мы потеряем темпы и конкурентоспособность. И это прямым образом скажется на жизни каждого москвича…

5 39 6 5813 15.03
Kмосква, инфраструктура, видео, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Россия — страна, где нет правосудия Именно выходцы из спецслужб, преемники чекистов сегодня управляют Россией. И все в стране подчиняется им: правоохранительная, судебная и тюремная система…

5 90 6 13509 08:48
Kправосудие, рф, суды, законы, общество, книги, мнения
Блоги

+ В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» Нынешние беспорядки стали одними из самых жестких. В полицию летели булыжники с мостовой, крушились уличные киоски, горели покрышки, повсеместно взрывались петарды и дымили шашки, применяемые в ответ для рассредоточения толпы…

5 42 6 6321 16.03
8читать ;смотреть
Kобщество, протесты, франция, видео, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Сталин в Крайстчерче Поверьте, реабилитация диктатуры ничем не моральней стрельбы по мечетям или экспансии ислама. Если это пока не так заметно, не обольщайтесь…

5 262 6 44408 19.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Юлия Архипова пресс-секретарь Ассоциации Адвокатов России за Права Человека

Почему Сталин – царь? Катастрофа, которая пришла практически в каждую семью – репрессии…

5 32 6 5487 17.03
Kсталин, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Компания S7 приостановила контракт с «Южмашем» на  производство12 ракет «Зенит». Как сообщил РИА источник в российской ракетно-космической отрасли, украинские партнеры уже проинформированы на  этот счет.

5 5 6 5206
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Население в случае с «Платоном» или с мусоросжигательными заводами — это люди, которые будут всё больше нищать в то время, как люди, которые занимаются якобы обслуживанием их интересов, будут богатеть…

5 139 6 102471 16.03
#слушать 49:26 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 197 6 18318 17.03
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Личные счета Путина, или Принцип Большой Коррупции Большая коррупция — это, в некотором роде, инверсия сбережений: деньги у тебя есть ровно до тех пор, пока не нужны…

5 102 6 289738 17.03
Kпутин, деньги, коррупция, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионер из Газпрома Пенсионер из Газпрома Это вам, алкашам и тунеядцам, надо работать. А этим настоящим работягам всё приносит Путин: квартиры по 500 квадратных метров, дом 3000 метров, гектары элитной земли…

5 226 6 249840 14.03
8читать ;смотреть
Kкоррупция, власть, рф, политика, расследования, финансы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7700464
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3952125

Сегодня в эфире