ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

Но исследователи не смогут ознакомиться с ним, так как адмирал, расстрелянный без суда, не был реабилитирован.

Правозащитная группа «Команда 29» намерена получить доступ к материалам дела через суд, рассказал «Эху Москвы» старший юрист команды Максим Оленичев.

Обнародование документов поднимет в обществе дискуссию о том, на каких основаниях адмирал был отправлен на смерть, говорит добившийся решения от ФСБ житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков.