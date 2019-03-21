В споре за кубок Гагарина могут определиться первые полуфиналисты

В случае побед сегодня, ими станут армейские коллективы Москвы и Санкт Петербурга.

Настоящая битва случилась накануне в Балашихе в третьем матче омского Авангарда и Барыса из Казахстана. Дважды пострадавших увозили со льда на носилках. А за форвардом омичей Сергеем Шумаковым гости и вовсе устроили настоящую охоту. Тем не менее, Авангард не дрогнул и увеличил свое преимущество в серии.

Еще один шаг на пути к финалу конференции сделал Салават Юлаев, в третий раз переигравший Автомобилист. Победитель Востока много атаковал и бросал по воротам. Однако уфимцы показали крайне эффективный хоккей и заслуженно победили. Поставив Автомобилист на край пропасти.

Пятые матчи в восточной конференции пройдут завтра.

Ну а сегодня ЦСКА будет принимать земляков динамовцев, а питерские армейцы дома сыграют с Локомотивом.