Бывшая жена Павла Грудинина просит полицию обеспечить её безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем

Бывшая жена кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина просит полицию обеспечить её безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Об этом Интерфаксу сообщил источник в правоохранительных органах. Она оценивает имущество в 5 миллиардов рублей и, как утверждает, бывший муж с этим не согласен.

О разводе Ирина Грудинина узнала по смс, об этом жена политика рассказала в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».