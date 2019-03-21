Еще два российских губернатора подали в отставку – это главы Мурманской и Оренбургской области

Пост главы Мурманской области Ковтун покидает с чувством удовлетворения и даже гордости. На специальном брифинге она призналась, что решение было добровольное, но далось ей нелегко. Она переезжает в Москву, о карьерных планах пока не думает, но предложения уже поступили. По мнению наблюдателей, за 7 лет своего руководства областью Ковтун утратила доверие избирателей и элит. Кроме того, ей может грозить уголовное преследование из-за показаний ее бывшего зама, который рассказал о существовании «черной кассы» регионального правительства.

Глава Оренбургской области Юрий Берг кресло губернатора также покидает по собственному желанию, но из региона, которым руководил с 2010 года, не уезжает. Преемников Ковтун и Берга в Кремле пока не назвали.

Владимир Путин на этой недели сменил глав Челябинской области, Алтая и Калмыкии. Газета «Ведомости» ранее предсказывала отставку губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.