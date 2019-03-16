Церемония прощания с режиссером Марленом Хуциевым пройдет сегодня в Центральном доме кинематографистов

Режиссер Хуциев не останавливался, пока не добивался идеального результата в работе. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» актер театра на Таганке, народный артист РСФСР Юрий Доронин.

«Мне посчастливилось сниматься у Марлен Мартыновича в фильме «Послесловие», и я был поражен его громадным профессионализмом в подходе к работе. Роль у меня была эпизодическая, но со мной сняли 11 дублей. Это был человек, который не останавливался, пока не добьется жизненной правды. Он не мог плохо снимать и никакие графики его не торопили, пока он не сделал того, что хотел», сказал он.

Церемония прощания с народным артистом СССР, режиссером Марленом Хуциевым пройдет сегодня в Центральном доме кинематографистов. Режиссер умер 19 марта в возрасте 93 лет.