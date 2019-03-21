Первый комплект медалей был разыгран на Чемпионате мира по фигурному катанию

В состязаниях спортивных пар россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов оказались в шаге от золота.

Год назад Тарасова и Морозов завоевали серебро, уступив представителям Германии Алене Савченко и Бруно Массо. Увы, и на нынешнем Чемпионате Мира нашлась пара, конкурировать с которой нашим фигуристам было трудно. Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун были в произвольном прокате неподражаемы. И не только ликвидировали отставание от россиян по итогам короткой программы, но установили два мировых рекорда. В том числе и по сумме баллов.

Китайский дуэт во второй раз стал сильнейшим на планете. Серебро досталось Тарасовой и Морозову. Бронзовые награды – у еще одной российской пары Наталья Забияко и Александр Энберт.

В эти минуты в Сайтаме начинают исполнять короткую программу мужчины.