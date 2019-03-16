В ООН и в Евросоюзе приветствовали окончательный приговор по делу лидера боснийских сербов Радована Караджича

73-летний политик получил пожизненное заключение за тяжкие преступления в период всего конфликта в Боснии и

Герцеговине. 40 лет тюрьмы, которые были назначены Караджичу раньше, были признаны слишком мягким наказанием.

Запад, между тем, пока не понёс никакой ответственности за войну на Балканах, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Максим Шевченко. По словам Шевченко, сейчас Гаагский трибунал занимается политикой, а не судебной практикой.