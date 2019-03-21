Частная российская компания S7 Space, по некоторым данным, разорвёт контракт с Украиной на производство ракет Зенит

В Роскосмосе ничего об этом не знают.

Украинское предприятие Южмаш уже предупредили о приостановке с апреля контракта и в дальнейшем его расторжении. Об этом агентству РИА сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Контракт частная российская компания S7 Space заключила около двух лет назад. Согласно ему Украина должна поставить 12 ракет-носителей Зенит. Они состоят по большей части из российских комплектующих. Ракеты планировалось использовать для запусков в Тихом океане с плавучего космодрома Морской старт, которым владеет компания. Часть суммы за производство – около 30 миллионов долларов – Южмашу выплатили, рассказал агентству ещё один собеседник в ракетно-космической области. На заводе в украинском городе Днепр информацию о возможном разрыве контракта не комментируют. В Роскосмосе об этом ничего не слышали. Ранее компания S7 Space жаловалась на проблемы, связанные с получением разрешения правительства России на поставку комплектующих для Зенита на Украину. Ряд экспертов связывает именно с этим возможный разрыв контракта.

Компания S7 Space впервые запустила космический аппарат в конце позапрошлого года. После запуска спутник «Ангосат», созданный по заказу Анголы, перестал выходить на связь.