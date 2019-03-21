Счетная палата недовольна тем, как Минкульт расходовал бюджетные средства

Речь идет о финансировании сохранения культурно-исторического наследия в последние годы. По итогам проверки ведомство намерено обратиться в Генпрокуратуру.

Недостатки и нарушения были выявлены практически на всех этапах реализации инвестпроектов Минкульта, сообщили в Счетной палате. Там считают, что ведомство формально отнеслось к контролю за использованием бюджетных средств, а также за качеством выполнения инвестпрограммы. Кроме того, неоднократно нарушалось федеральное законодательство, например, в министерстве приняли работы стоимостью более 50 миллионов рублей, которые фактически не были выполнены. О каждом таком случае Счетная палата известит Генпрокуратуру. Контрольный орган также посчитал, что за последние годы объем бюджетных инвестиции на ряд проектов Минкультуры увеличился, при этом миллиарды рублей остаются неизрасходованными. Это в частности происходит из-за низкой компетенции подрядчиков, которых нанимает министерство. По 13 из 14 проектов сорваны сроки, еще ряд объектов требуют доработки и повторной экспертизы, что грозит затягиванием строительства и дополнительными расходами.

Как отмечает агентство РИА «Новости», в Министерстве культуры согласны с выводами проверки и готовы выполнить все предписания Счетной палаты.