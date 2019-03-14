В Центральном доме кинематографистов состоится церемония прощании с Марленом Хуциевым

В Центральном доме кинематографистов состоится церемония прощании с народным артистом СССР режиссёром Марленом Хуциевым. Она начнётся в 11 утра. Как сообщил ТАСС источник в органах власти Москвы, режиссёра похоронят на Троекуровском кладбище.

Певица Юлия Началова будет похоронена сегодня на Троекуровском кладбище. Прощание пройдет с 12.00 до 14.00 в Траурном зале.

Юлия Началова была по-настоящему добрым человеком, что редко встречается в современной музыкальной индустрии. Об этом «Эху Москвы» рассказал композитор и продюсер Виктор Дробыш, который работал с Юлией Началовой. Юлия Началова умерла в 38 лет. Причиной стала остановка сердца.