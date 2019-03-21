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09:00, 21 марта 2019

Гаагский трибунал ужесточил приговор Радовану Караджичу до пожизненного

Апелляционная палата признала, что преступления бывшего лидера боснийских сербов были недооценены.

Об ужесточении приговора Караджичу накануне объявил председательствующий по этому делу судья Ван Йонсен. Решение судебной палаты, в 2016 году приговорившей обвиняемого к 40 годам тюрьмы, отменено. По словам Йонсена, которого цитирует ТАСС, роль Караджича и его непосредственное участие в совершении тяжких преступлений в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине были недооценены. Новый приговор – окончательный: первый президент Республики Сербской проведет в заключении остаток дней.

Караджич был задержан в июле 2008 года, а до этого на протяжении 13 лет скрывался от международного правосудия. Судебный процесс над бывшим лидером боснийских сербов от начала слушаний до приговора занял больше пяти лет. Его признали виновным почти по всем пунктам обвинения. В том числе на Караджича была возложена ответственность за геноцид в Сребренице в июле 1995 года. Тогда в течение нескольких дней были убиты около восьми тысяч боснийских мусульман.

По словам адвоката Караджича Питера Робинсона, осужденный считает вердикт несправедливым и надеется его оспорить.



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